El Hassane Mbarki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Hassane Mbarki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Hassane Mbarki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Hassane Mbarki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Hassane Mbarki 8 Mayıs 1987 tarihinde Ifrane şehrinde doğmuştur. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Hassane Mbarki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Hassane Mbarki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. El Hassane Mbarki'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Hassane Mbarki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Hassane Mbarki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Hassane Mbarki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Hassane Mbarki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında US Sarre-Union

1 Temmuz 2012 yılında Sarreguemines

14 Ağustos 2019 yılında Hombourg-Haut

1 Ocak 2020 yılında Hombourg-Haut

1 Temmuz 2020 yılında US Sarre-Union

1 Ocak 2021 yılında Mondercange

El Hassane Mbarki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Hassane Mbarki şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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