El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Tanımı;
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El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşları
El İlanı, Broşür Dağıtıcısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük El İlanı, Broşür Dağıtıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El İlanı, Broşür Dağıtıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9621.11
Meslek Adı :
El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları
Meslek Grubu :
Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları
Meslek Birim Grubu :
Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
El İlanı Broşür Dağıtıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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