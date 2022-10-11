El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El İlanı, Broşür Dağıtıcısı görev tanımı nedir, El İlanı, Broşür Dağıtıcısı ne iş yapar, El İlanı, Broşür Dağıtıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El İlanı, Broşür Dağıtıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Tanımı;

__

El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı Maaşları

El İlanı, Broşür Dağıtıcısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük El İlanı, Broşür Dağıtıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El İlanı, Broşür Dağıtıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.11

Meslek Adı :

El İlanı, Broşür Dağıtıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

El İlanı Broşür Dağıtıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?