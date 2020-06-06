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  3. El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü

El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü

Fransa Savunma Bakanlığı, El Kaide LideriEl Kaide lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğünü açıkladı.

El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü

Fransa Savunma Bakanlığı Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda El Kaide lideri Droukdel'in öldürüldüğünü açıkladı.

ABDEL MALEK DROUKDEL KİMDİR?

Abdel Malek Droukdel Cezayir Meftah'da 20 Nisan 1970 yılında dünyaya gelmiştir.

Blida Üniversitesi'nde matematik alanında lisans eğitimi almıştır.

Abdel Malek Droukdel kimdir?

Abdel Malek Droukdel, El Kaide terör örgütünün lideriydi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Abdel Malek Droukdel'in Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Abdel Malek Droukdel kimdir?

Bakanlığın açıklamasına göre Abdel Malek Droukdel, 5 Haziran 2020'de Mali'de öldü.

Abdel Malek Droukdel kimdir?

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