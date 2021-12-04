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El Kızı 7. bölüm full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

FOX TV'nin sevilen yeni dizisi El Kızı'nın 7. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın El Kızı 7. bölüm full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

El Kızı 7. bölüm full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi 5. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde El Kızı 7. bölüm full, tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

El Kızı 7. bölüm canlı izle full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

EL KIZI 7.BÖLÜM İZLE | ELKIZI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Ezo, Harun’un evlilik teklifi için öyle heyecanlıdır ki ayakları yere basmıyordur resmen. Ali için ise Ezo’yu teklifin heyecanı içinde görmek kahredicidir ancak onu yalnız da bırakamaz bu süreçte. Çünkü Ezo’nun doğum günüdür, yani annesinin ölüm yıl dönümü. Bu acı günde onun en büyük desteği Ali’dir. Harun artık planlarının sonuna geldiğini düşünüyordur. Ezo tuzağına düşmüştür. Nermin’le beraber işi hızlandırmaya karar verirler. Onların bu niyetini fark eden Cavidan’ın da başka planları vardır. Kendi kazdıkları kuyuya düşürecektir Harun ve Nermin’i. 

El Kızı 7. bölüm canlı izle full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

EL KIZI DİZİSİ 7.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ELKIZI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Songül’ün gelişi ise Zuhal için başka bir umuttur artık. Ama ne Songül ne de Ali tarafında yeşil ışık yakan yoktur... Şimdilik!

Ezo sonunda kararını verir. Harun’un evlilik teklifine cevabı çok nettir! Herkes kendi hesaplaşmaları, oyunları ve kararlarıyla uğraşırken asıl sürpriz yola çıkmış geliyordur bile. Zeliha!

El Kızı 7. bölüm canlı izle full, tek parça izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

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