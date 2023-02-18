El Kouri Cheikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Kouri Cheikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Kouri Cheikhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Kouri Cheikhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Kouri Cheikhi 2 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Kouri Cheikhi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. El Kouri Cheikhi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. El Kouri Cheikhi'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

El Kouri Cheikhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Kouri Cheikhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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El Kouri Cheikhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Kouri Cheikhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

El Kouri Cheikhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Kouri Cheikhi şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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