El Mahdi Soliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mahdi Soliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mahdi Soliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mahdi Soliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mahdi Soliman 8 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da المهدى سليمان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mahdi Soliman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. El Mahdi Soliman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. El Mahdi Soliman'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

El Mahdi Soliman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mahdysoliman1/

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El Mahdi Soliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mahdi Soliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

El Mahdi Soliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mahdi Soliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Enppi SC

1 Ocak 2011 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2011 yılında Enppi SC

1 Ağustos 2011 yılında Petrojet

30 Haziran 2012 yılında Enppi SC

5 Temmuz 2012 yılında Petrojet

1 Ağustos 2013 yılında El Mahalla

21 Temmuz 2014 yılında Smouha

10 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

1 Eylül 2022 yılında El Ittihad

El Mahdi Soliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mahdi Soliman şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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