El Mami Tetah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mami Tetah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mami Tetah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mami Tetah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mami Tetah 12 Kasım 2001 tarihinde Teyarett şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mami Tetah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fella Sports Management yapmaktadır. El Mami Tetah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. El Mami Tetah'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

El Mami Tetah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mami Tetah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Mami Tetah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mami Tetah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında Alanyaspor

27 Şubat 2022 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

El Mami Tetah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mami Tetah şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

El Mami Tetah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mauretanien U20 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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