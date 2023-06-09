El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!

El Nino, gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına sebep olan hava olayı Pasifik Okyanusu'nda başladı.

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El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor! Tüm dünyada hissedilecek!

ABD'deki bilim insanları, El Nino'nun neden olacağı sıcaklık artışının rekor kırmasını bekliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 derece sınırlama hedefinin, El Nino'nun etkisiyle 2024'te aşılma riskinden endişe duyuyorlar.

Şu anda El Nino'nun 2024 baharına kadar etkili olması ve daha sonra yavaşça etkisini kaybetmesi bekleniyor.

El Nino'nun Avustralya'da kuraklığa, ABD'nin güneyinde ise yoğun yağışlara neden olabileceği, Hindistan'da ise muson yağmurlarında azalma olabileceği ihtimalleri öne çıkıyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi Uzun Vadeli Tahminler Müdürü Adam Scaife, "El Nino güçleniyor. Geçtiğimiz birkaç aydır geleceği hakkında işaretler gözlemliyoruz. Bu yılın sonunda etkisi zirveye ulaşacak gibi görünüyor. Bu nedenle 2024'te küresel sıcaklık rekorunun kırılması olası." şeklinde açıklama yaptı.

El Nino başladı, rekor sıcaklıklar geliyor!

El Nino Bu Kez Rekorla!

Küresel iklimi en çok etkileyen hava olayı El Nino olarak biliniyor.

  1. Bu kez ki El Nino'nun, yıl sonuna gelindiğinde ortalama bir El Nino'dan daha güçlü olma olasılığı yüzde 84 olarak görülüyor.
  2. Okyanus sularının ısınması, "Süper El Nino" kategorisine girme olasılığını yüzde 25 oranında 2 dereceyi aşabileceğini gösteriyor.
  3. El Nino'nun etkisi birkaç ay gecikmeyle birlikte tüm dünyada hissedilecek.
  4. Bu iklim olayı genellikle Afrika'daki kuraklık durumunu arttırıyor.
  5. Geçmişe bakıldığında, büyük bir insanî ve ekonomik kayıp beklendiği görülüyor.
  6. 1997-98 yıllarında meydana gelen güçlü El Nino, 5 trilyon dolarlık hasara ve 23 bin kişinin fırtına ve sellerde hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
  7. Bu seferki El Nino'nun 2024'te 2016'daki en sıcak yıl rekorunu kırması bekleniyor.

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