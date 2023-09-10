El Nino, kar kuyularını boşalttı

Yaz aylarında "El Nino" sıcakları nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcak hava, doğal kara olan ilgiyi arttırdı. Bozdağ Dağı'nda kuyularda depolanan karlar bitme noktasına geldi

Denizli bu yaz "El Nino" sıcakları nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcak günler yaşadı. Bunaltıcı sıcaktan kurtulup biraz olsun serinlemek isteyenler doğal karla yapılan karlamaya yüklendi. Aşırı talep nedeniyle Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan Bozdağ Dağı'nda mart ve nisan aylarında kuyularda depolanan karlar, bitme noktasına geldi. Bozdağ Dağı'ndaki yıllardır kullanılan kar kuyularını kullanarak 15 yıldan bu yana oğlu Yasin Deymeci ile birlikte doğal kar işi yaptıklarını anlatan karcı Yusuf Deymeci, "15 yıldan bu yana Bozdağ Dağı'ndaki kar kuyularını kış aylarında yağan karla dolduruyoruz. Kışın kuyularda depoladığımız doğal karları yaz ayları boyunca sıcaktan bunalanlar için karlama yapan iş yerlerine, mevlitlere, düğünlere, sünnetlere ve nişanlara gönderiyoruz. Kışın kuyulara doldurduğumuz karlar vişne, nar suyu ve pekmez kullanılarak karlamaya dönüştürülüp müşteriye sunuluyor. Bu yaz havalar aşırı sıcak gitti. İnsanlar aşırı sıcak günler nedeniyle zor günler geçirdi. Sıcaktan biraz olsun uzaklaşmak isteyenler, serinlemek isteyenler doğal kara daha çok ilgi gösterdi. Yoğun talebe yetişebilmek için kışın kuyularda depoladığımız doğal karları geçe gündüz çıkarttık, müşterilere gönderdik. Bizim açımızdan yoğun tempolu bir yaz sezonu oldu. Kışın depoladığımız karlar bitme noktasına geldi. El Nino sıcaklarının bize çok faydası oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)