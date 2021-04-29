Çeşitli işlerde mavi yakalaı olarak çalışmasının ardından verdiği bir röportajda ses tonu ve farklı gülüşüyle dikkat çeken komedyen El Risitas lakaplı Juan Joya Borja'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bunun üzerine internet kullanıcıları, El Risitas kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? | Garip Gülen adam Juan Joya Borja hayatı konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

EL RİSİTAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? | GARİP GÜLEN ADAM JUAN JOYA BORJA HAYATI

Joya, 5 Nisan 1956'da Sevilla'da doğdu. Hayatı boyunca çimento çuvallarını pişirmek ve boşaltmak da dahil olmak üzere bir dizi işte çalıştı.

Televizyondaki ilk görünüşü, 2000 yılında, Jesús Quintero'nun eşi "El Peíto" veya "el Cuñao" ile çeşitli yaşam durumları üzerine komedi bir tonda röportaj yaptığı El Vagamundo programında oldu. Tiz, hırıltılı gülüşüyle ​​tanınır hale geldi (The Guardian'da "günde 20 alışkanlığı olan bir yunus" gibi tanımlandı), bu da "El Risitas" (Mr Giggles) ismiyle anılmasına sebep oldu.

Ayrıca 2005 yapımı Torrente 3: El koruyucusu filminde rol aldı. 2015 yılı civarında uluslararası alanda tanındığında, İspanya dışındaki şirketlerde, örneğin bir Fin reklamında da sahne aldı.

Haziran 2007'de Joya, Jesús Quintero'nun Ratones Coloraos şovunda göründü ve bir mutfak kapıcısı olarak çalışırken bir olayı anlattı.

Geceleri okyanusta ıslanıp temizlemek için bazı paella tavalarını (paelleras) bıraktığını ve sabahları tavaları almak için geri döndüğünde, gelgitle birlikte denize döküldüklerini anlatıyor. Kendine has kahkahasıyla sık sık hikayeyi böler. Orijinal video 25 Haziran 2007'de YouTube'a yüklendi ve mem yaygınlaşmadan sekiz yıl önce bir milyondan fazla görüntülendi.

Mart 2015'te meme, en çok dikkatini Joya'nın prototip üzerinde çalışan bir tasarımcı olarak altyazılı olduğu 2015 MacBook'un piyasaya sürülmesinden sonra çekti. Yüklendikten sonraki bir ay içinde video, YouTube'da beş milyonun üzerinde görüntülendi. Memin etkisi, filmden birkaç sahnenin benzer şekilde sahte altyazılarla düzenlendiği 2004 savaş draması Downfall'ın parodileriyle karşılaştırıldı.

Nisan 2015'te Slovakya'da Vahostav olayı olarak bilinen politik bir olayı parodileştirerek yayınlandı, burada Joya popüler Slovak stand-up komedi sanatçısı Jano Gordulic tarafından altyazılıydı. Haziran 2016'da Büyük Britanya'da Brexit kararının parodisini yapmak için kullanıldı ve El Risitas'ın Brexit kampanyasını planlarken David Cameron'a danışmanlık yaptığı iddia edildi.

2019'da, FrankerFaceZ'de Twitch için üçüncü taraf ifadesi olarak KEKW adlı yüzünün yakınlaştırılmış sabit görüntüsü eklendi. Nisan 2021 itibarıyla Twitch'teki 100.000'den fazla kanal emote'u etkinleştirdi. Sohbette 250 milyondan fazla kullanımla, ifade en popüler FrankerFaceZ ifadeleri arasında 10. sırada yer alıyor.

EL RİSİTAS KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

28 Nisan 2021 öğlen, Joya Hospital de la Caridad'dan, hastalığının aniden nüksetmesinin ardından Universitario Virgen del Rocío Hastanesi'ne transfer edildi. 65 yaşında öğleden sonra hastalığından kaynaklanan komplikasyonlardan öldü.