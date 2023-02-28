El Sabahy Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Sabahy Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? El Sabahy Emad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Sabahy Emad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.