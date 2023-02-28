El Sabahy Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Sabahy Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Sabahy Emad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
El Sabahy Emad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
El Sabahy Emad 2 Haziran 2001 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da الصباحي عماد şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
El Sabahy Emad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Sabahy Emad, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. El Sabahy Emad'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
El Sabahy Emad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
El Sabahy Emad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ağustos 2019 yılında Smouha SC U21
1 Eylül 2022 yılında Smouha
El Sabahy Emad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
El Sabahy Emad şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.
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