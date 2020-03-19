El Salvador'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele düzenlediği basın toplantısında başkent San Salvador'un 113 kilometre kuzeyindeki Metapan kentindeki hastanede bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Bukele, virüs tespit edilen hastanın yakın zamanda İtalya'ya seyahat etmiş biri olduğunu belirtti.

Hastanın şu ana kadar kaç kişiyle temas ettiğinin bilinmediğini kaydeden Bukele, bu kişilerin araştırılıp testten geçirileceğini söyledi.

Bukele, başkent San Salvador'da 2 bin 300 yataklı bir hastanenin salgın riskine karşı önlem olarak hazırlandığını bildirdi.

- Latin Amerika ülkelerinde vaka sayısı 2 bin 45'e yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 540, Şili'de 342, Peru'da 234, Ekvador'da 199, Meksika'da 118, Panama'da 109, Kolombiya'da 108, Arjantin 97, Kosta Rika 69, Uruguay 79, Venezuela 36, Dominik Cumhuriyeti'nde 34, Bolivya'da 15, Paraguay ve Küba'da 11'er, Jamaika'da 15, Honduras 12, Guatemala 9, Porto Riko 6, El Salvador'da ise 1 olmak üzere 2 bin 45'e çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Brezilya'da 6, Arjantin'de 3, Ekvador'da 3, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Guatemala, Meksika, Kosta Rika'da 1'er olmak üzere 18 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.





Kaynak: AA