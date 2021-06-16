Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan tartışmasına dahil oldu! Olay yaratacak sözler! Önce paylaştı sonra sildi!301 insanımızın hayatını kaybettiği Soma faciasında karar: Adalet yerini buldu!Kadırgalı Seda Sayan'ın Tecavüz iddiası Ortalığı fena karıştı! Mehmet Ali Erbil apar topar açıklama yaptı, Özür diledi!Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da trafik kilit!ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 16 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izleEl Salvador'un ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyorNew York'ta Koronavirüs kısıtlamaları kısmen kaldırıldı halk coşkuyla kutladıDünyanın en ilginç imza kampanyası! Uzaya gideceğini açıklayan Jeff Bezos "Dünyaya dönmesin"Bir kız, bir erkek çocuk yeterDolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. El Salvador'un ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

El Salvador'un ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

El Salvador'un kripto parayı kabul etmesinin ardından Tanzanya'da da kripto para için harekete geçildi. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın kripto paralara karşı hazırlıksız yakalanmamak için ülkesinin merkez bankasına çağrı yaptığı öğrenildi.

El Salvador'un ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde El Salvador kripto parayı kabul ettiği açıklamıştı. Dünyada ilk olan gelişme şaşkınlık yaratırken, bir başka ülke daha kripto para için harekete geçti. 

DEVLET BAŞKANI MERKEZ BANKASINA TALİMAT VERDİ

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın da kripto para için harekete geçtiği öğrenildi. Hassan,  ülkesinin merkez bankasına kripto parayla ilgili çalışmalar yapmaları ve kripto paralara karşı hazırlıksız yakalanmama çağrısı yaptı.

El Salvadorun ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Hassan'ın amacı yükselişe geçen kripto paraya karşı hazırlıksız yakalanmamak.

"KRİPTO VE BLOK ZİNCİR ÇAĞI DOĞUYOR”

Devlet başkanının yaptığı açıklama ile dünyadaki pek çok ülkenin kripto paraları kabul etmediğine dikkat çektiği belirtildi. Ancak hazır olunması bakımından 

dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

El Salvadorun ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

El Salvadorun ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT