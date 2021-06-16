El Salvador'un ardından Tanzanya da harekete geçti! Ülke kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde El Salvador kripto parayı kabul ettiği açıklamıştı. Dünyada ilk olan gelişme şaşkınlık yaratırken, bir başka ülke daha kripto para için harekete geçti.

DEVLET BAŞKANI MERKEZ BANKASINA TALİMAT VERDİ

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın da kripto para için harekete geçtiği öğrenildi. Hassan, ülkesinin merkez bankasına kripto parayla ilgili çalışmalar yapmaları ve kripto paralara karşı hazırlıksız yakalanmama çağrısı yaptı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Hassan'ın amacı yükselişe geçen kripto paraya karşı hazırlıksız yakalanmamak.

"KRİPTO VE BLOK ZİNCİR ÇAĞI DOĞUYOR”

Devlet başkanının yaptığı açıklama ile dünyadaki pek çok ülkenin kripto paraları kabul etmediğine dikkat çektiği belirtildi. Ancak hazır olunması bakımından

dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.