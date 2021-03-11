El Salvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? El Salvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir

El Salvador'un Nüfusu Kaç Kişidir?

El Salvador, 6183000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 110. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00079 olduğu görülmektedir.

El Salvador'un Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

El Salvador'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda El Salvador'un yüz ölçümü 20674 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

El Salvador'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 320 km² Karasal Alan : 20721 km²

El Salvador'un Haritadaki Yeri / Konumu