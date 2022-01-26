El Sanatları Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 El Sanatları Öğretmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde El Sanatları Öğretmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; El Sanatları Öğretmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan El Sanatları Öğretmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

El Sanatları Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 El Sanatları Öğretmeni Maaşları

El Sanatları Öğretmeni maaşı ortalama olarak aylık 8500_TL'dir. En düşük El Sanatları Öğretmeni maaşı 7500_TL, En yüksek ise 9500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Sanatları Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2320.19

Meslek Adı :

El Sanatları Öğretmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere el sanatları konusuyla ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak için eğitim veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Sanatları Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,

e) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak,

f) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,

g) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

h) Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

i) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak,

j) Teknolojik gelişmeleri izlemek ve ders programına yansıtmak,

k) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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