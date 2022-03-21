El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.46

Meslek Adı :

El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El sanat ürünlerini tasarlama, geliştirme ve uygulama alanında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve organizasyonu yapmak,

b) Çalıştığı iş yerinin üretim faaliyetlerine göre, üretimde bulunulacak el sanat ürünlerinin tasarlamak ve geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak/katılmak,

c) Dekoratif eşya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için çalışmalar yapmak/katılmak,

d) El örgü ürünlerini geliştirilme çalışmasında bulunmak,

e) Üretimi gerçekleştirilen araç ve gereçlerden yararlanarak yeteneklerine uygun el sanat ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek,

f) El sanatlarının gelişimini takip ederek yeteneklerini geliştirmek ,

g) El sanatları ürünlerinin yenilenmesi ilgili çalışmalar yapmak,

h) Lif ve boya teknolojisi, el ve makine nakışları, süsleme sanatları, el örgüleri, kirkitli dokuma gibi alanlarda kültür zenginliklerimizi modern yöntemlerle geliştirilmesine katkıda bulunmak,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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