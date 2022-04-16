El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.20

Meslek Adı :

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El sanatları ürünleri satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen el sanatları ürünlerini teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak,

b) El sanatları ürünlerini özelliklerine göre tasnif etmek, özelliklerini ve fiyatlarını gösterir etiketleri takmak, müşterilerin göreceği yerlere, raflara koymak, uygun yerlere asmak, vitrin düzenlemesi gibi teşhir işlemlerini yapmak,

c) Müşterilerin görmek istediği el sanatları ürünlerini göstermek, ürünlerin özellikleri, kullanılan malzemeler, üretim yerleri gibi konularda müşterileri bilgilendirmek,

d) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak, müşterinin istediği ürünlerin olmaması durumunda alternatifler sunmak,

e) Gerektiğinde müşterilerden sipariş almak, siparişler geldiğinde müşterilere teslim etmek,

f) Müşterilerin almaya karar verdiği ürünleri paketlemek ve müşteriye teslim etmek,

g) Gerektiğinde satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, satış fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

h) Satışı yapılan el sanatları ürünlerinin taşınması, kullanımları, temizlenmesi, bakımı ve saklama koşulları gibi konularda müşterilere bilgiler vermek,

i) Ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten ürünlerin sipariş verilerek getirilmesini sağlamak,

j) El sanatları ürünleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip etmek, yeni ürünleri araştırmak, bunların satışının yapılması için yetkilileri bilgilendirmek,

k) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

l) Müşterilerin satın aldıkları el sanatları ürünleri ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

m) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

n) Hatalı ürünleri ayırmak

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