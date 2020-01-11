El Sarraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Turkiye'ye gelecek. Görüşmenin detaylarına gelince ise, Libya'nın gündeminde olan ateşkes konusuna değinilecek gibi gözüküyor. Sabah Çavuşoğlu, İstanbul'da Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile yaptığı görüşmede de bu konuya yer vermişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekildeydi:

"Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz. Hafter de Libya'da bir aktör ama meşruiyeti yok.Hafter ateşe riayet edecek, saldırganlığı durduracak.

Bu gece itibariyle bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Ortak açıklamamızda net bir şekilde vurgulandığı gibi.Buradaki mutabakata göre, Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetimi bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter'i bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Ve biz üzerimize düşeni yaptık.Hemen Trablus ile temasa geçtik. Daha o akşam ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter'den böyle bir açıklama gelmedi, dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi" açıklamalarında bulunmuştu.

BU SIRADA LİBYA'DA NE OLUYOR?

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülkede 2011 yılından sonra başlayan iç savaş devam ederken zaman içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Libya'da çatışmalar nedeniyle sayısı tam olarak bilinmese dahi şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler de çatışmaların başlamasından bu yana on binlerce kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti. BM başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan sivillerin de zarar gördüğü çatışmaların derhal durması yönünde gelen çağrılar karşılık bulmuyor.

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor. Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü.

Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti. Öte yandan IŞİD'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, IŞİD'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı

KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.