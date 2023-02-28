El Sayed Abo Amna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Sayed Abo Amna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? El Sayed Abo Amna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Sayed Abo Amna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.