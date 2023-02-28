El Sayed Abo Amna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Sayed Abo Amna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Sayed Abo Amna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
El Sayed Abo Amna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
El Sayed Abo Amna 4 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
El Sayed Abo Amna Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. El Sayed Abo Amna'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
El Sayed Abo Amna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
El Sayed Abo Amna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ocak 2018 yılında Sherben
30 Haziran 2018 yılında Baladiya
31 Ocak 2019 yılında Kafr El Sheikh
30 Haziran 2019 yılında Baladiya
1 Temmuz 2020 yılında Tanta SC
30 Haziran 2021 yılında Baladiya
24 Ocak 2023 yılında Gaish
El Sayed Abo Amna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
El Sayed Abo Amna şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.