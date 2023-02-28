El Sayed Ateya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Sayed Ateya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Sayed Ateya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Sayed Ateya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Sayed Ateya 13 Şubat 2001 tarihinde Mahalla şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da El Sayed Mohamed El Sayed Ateya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Sayed Ateya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Sayed Ateya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. El Sayed Ateya'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Sayed Ateya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Sayed Ateya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Sayed Ateya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Sayed Ateya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

El Sayed Ateya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Sayed Ateya şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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