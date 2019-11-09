El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde el ve ayakları bağlı halde cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki cami inşaatında cansız bedeni bulunan Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili MOBESE kameralarını inceleme altına aldı.

Kaynak: İHA