El Ve Makine Dikişçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 El Ve Makine Dikişçisi (Genel) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde El Ve Makine Dikişçisi (Genel) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; El Ve Makine Dikişçisi (Genel) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan El Ve Makine Dikişçisi (Genel) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2022 El Ve Makine Dikişçisi (Genel) Maaşları

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) maaşı ortalama olarak aylık 6426,5_TL'dir. En düşük El Ve Makine Dikişçisi (Genel) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Ve Makine Dikişçisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.10

Meslek Adı :

El Ve Makine Dikişçisi (Genel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : El ve makine dikişçisi önceden kesilmiş olan kumaşları veya derileri makine ile diken, ince dikişlerini elle yapan, kusurlu giysileri onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El ve Makine Dikişçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emirlerini almak, iş planlaması yapmak, faaliyetler için araç, gereç ve donanım temin etmek

b) Dikilecek malzemeye uygun renk ve kalınlıkta ipliği seçmek ve makineye takmak,

c) Makineyi, dikimi yapılacak malzemeye göre hazırlamak,

d) Kesilmiş olarak gelen parçaları dikmek,

e) Birleştirilen parçanın üst dikişlerini geçmek,

f) Düğme, kopça ve kanca gibi malzemeleri el veya makine ile gereken yerlere dikmek,

g) Dikilen parçaları kontrol etmek,

h) Kullandığı makinenin bakımını ve basit onarımını yapmak,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak j) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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