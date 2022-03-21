El ve Makine Nakış Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El ve Makine Nakış Teknisyeni görev tanımı nedir, El ve Makine Nakış Teknisyeni ne iş yapar, El ve Makine Nakış Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El ve Makine Nakış Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El ve Makine Nakış Teknisyeni Tanımı;

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El ve Makine Nakış Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 El ve Makine Nakış Teknisyeni Maaşları

El ve Makine Nakış Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El ve Makine Nakış Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El ve Makine Nakış Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.65

Meslek Adı :

El ve Makine Nakış Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş talimatı doğrultusunda, desen hazırlayabilen, malzemeleri belirleyen, temin eden, elde ya da makinada nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El ve Makine Nakış Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum iğnesi, astragan iğnesi, blonya iğnesi, çin iğnesi, aplike, beyaz iş, Türk işi ve hesap işi, Maraş işi, Antep işi, kadife işi, çöp işi, tül işi, basit nakış iğneleri ve yardımcı iğne tekniklerine uygun deseni tespit etmek,

b) Desen ve tekniğe uygun kumaşı seçmek,

c) Kumaşın ölçüsüne göre desenle uygun bir kompozisyon belirlemek,

d) Desen veya motifi porşemen kağıt üzerine çizmek, e) Kumaş cinsine göre desenleri çizme, delme, sayma, teyelleme, ütüleme, oyma ve kopya kağıdı gibi değişik teknikler yardımı ile kumaşa geçirmek,

f) Uygulanacak tekniğe göre kumaşı kasnağa takmak,

g) Seçilen iplikleri makineye takar ve gerekli ayarlarını yapmak,

ı) Makinada belirlenen motif veya deseni kumaşa işlemek,

i) Otomatik makinelerdeki hazır motif ve desenleri kumaşa işlemek,

j) Gerektiğinde yapılan işin kenar kısımlarına piko çeker, ve kenar temizleme tekniklerini uygulamak,

k) İplik yerine boncuk veya benzeri dekoratif malzemeler kullanmak,

l) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

m) Ürün maliyet hesabı yapmak,

n) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

o) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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