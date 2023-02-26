El Yam Kancepolsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Yam Kancepolsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Yam Kancepolsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Yam Kancepolsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Yam Kancepolsky 22 Aralık 2003 tarihinde Hawaii şehrinde doğmuştur. İsrail,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da אל ים קנצפולסקי şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Yam Kancepolsky Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. El Yam Kancepolsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. El Yam Kancepolsky'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

El Yam Kancepolsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Yam Kancepolsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

El Yam Kancepolsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Yam Kancepolsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

El Yam Kancepolsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Yam Kancepolsky şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

El Yam Kancepolsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.