Elad Shahaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elad Shahaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elad Shahaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elad Shahaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elad Shahaf 13 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אלעד שחף şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elad Shahaf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elad Shahaf'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elad Shahaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elad Shahaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elad Shahaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elad Shahaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Maccabi Netanya

20 Ağustos 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Netanya

23 Ağustos 2021 yılında H. Nof HaGalil

3 Şubat 2022 yılında SC Kfar Qasem

10 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

12 Ocak 2023 yılında FC Ashdod

Elad Shahaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elad Shahaf şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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