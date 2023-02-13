Elady Zorrilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elady Zorrilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elady Zorrilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elady Zorrilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elady Zorrilla 13 Temmuz 1990 tarihinde La Puerta de Segura şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eladio Zorrilla Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elady Zorrilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Elady Zorrilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elady Zorrilla'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elady Zorrilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elady Zorrilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elady Zorrilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elady Zorrilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2010 yılında Villacarrillo

1 Temmuz 2012 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2013 yılında Écija Balompié

1 Ocak 2014 yılında Villacarrillo

28 Ocak 2015 yılında Linares

1 Temmuz 2015 yılında Mancha Real

17 Ocak 2017 yılında Real Murcia

17 Temmuz 2018 yılında Cracovia

9 Ağu 2018 yılında FC Cartagena

14 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Elady Zorrilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elady Zorrilla şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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