Elamine Moussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elamine Moussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elamine Moussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elamine Moussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elamine Moussa 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elamine Moussa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elamine Moussa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elamine Moussa'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elamine Moussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elamine Moussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elamine Moussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elamine Moussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında FC Stade Nyonnais II

1 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Elamine Moussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elamine Moussa şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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