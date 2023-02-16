Elano Yegen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elano Yegen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elano Yegen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elano Yegen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elano Yegen 8 Ekim 2002 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Elano Lorenzo Yegen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elano Yegen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Elano Yegen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Samsunspor futbol takımında oynamaktadır. Samsunspor takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elano Yegen'nin Samsunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Elano Yegen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elanoyegen/

Elano Yegen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elano Yegen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elano Yegen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elano Yegen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Quick DH

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

31 Ocak 2022 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2022 yılında ADO U21

1 Şubat 2023 yılında Samsunspor

Elano Yegen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elano Yegen şuan Samsunspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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