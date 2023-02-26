Elay Landau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elay Landau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elay Landau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elay Landau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elay Landau 11 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אילאי לנדוי şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elay Landau Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Elay Landau'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elay Landau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elay Landau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Ness Ziona
21 Aralık 2021 yılında Ironi Ashdod
30 Haziran 2022 yılında Ness Ziona
Elay Landau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elay Landau şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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