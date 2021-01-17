Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 12:24 sıralarında yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

AFAD yetkililerinden yapılan açıklamada, ''Elazığ'da saat 12.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Kandilli de resmi Twitter hesabı üzerinden depremin derinliğini 7.2 km olarak kaydetti.