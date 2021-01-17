Elazığ 4.1 ile sallandı!
Son Dakika haberine göre Elazığ merkede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 12:24 sıralarında yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
AFAD yetkililerinden yapılan açıklamada, ''Elazığ'da saat 12.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021
Büyüklük : 4.1 (ML)
Yer : Merkez (Elazig)
Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİ
Enlem : 38.4941 N
Boylam : 39.1935 E
Derinlik : 17.14 km
Detay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli de resmi Twitter hesabı üzerinden depremin derinliğini 7.2 km olarak kaydetti.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 17, 2021
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/d8U4resEoJ
17.01.2021, 12:24:04 TSİ
Büyüklük: 3.9,
Derinlik: 7.2 km#Kandilli