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Elazığ 4.1 ile sallandı!

Son Dakika haberine göre Elazığ merkede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Elazığ 4.1 ile sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 12:24 sıralarında yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. 

AFAD yetkililerinden yapılan açıklamada, ''Elazığ'da saat 12.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

 

Kandilli de resmi Twitter hesabı üzerinden depremin derinliğini 7.2 km olarak kaydetti. 

 

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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