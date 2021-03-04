Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerlerden biri de Osman Erbaş. Peki Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Nereli? Osman Erbaş şehit mi oldu? İşte ayrıntılar...

ELAZIĞ 8. KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR? NERELİ?

Elazığ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş Yozgat doğumludur.

Son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Erbaş, bundan 7 ay önce annesini yitirmişti.

Yozgat Yerköy'lü olan Osman Erbaş, İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra askeri okuldan başarı ile mezun olmuştur.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Erbaş Paşa orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

OSMAN ERBAŞ ŞEHİT Mİ OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ifade edilirken arama çalışmalarına başlanılması için bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter sevk edildiği ve çalışmaların bir an önce başladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurdu.

9 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan askerler arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Yaralı personellerin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.