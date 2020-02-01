Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu açıkladı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazğ'ın Maden ilçesindeki Kaymakamlık binasında açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ afet bölgesinin ilan edilecek mi?" sorusuna ,"Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir kavram kanunlarımızda yok." dedi.

Ayrıntılar gelecek...