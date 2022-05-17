Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 3 metre boyundaki yılan panik yarattı. Sıcak havalarla birlikte yılanların daha sık görüldüğü ifade edilirken yılanı görenler şaşkınlık yaşadı.
Türkiye'de yaz sıcakları birçok ilde kendini hissettirirken Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görülen yılan vatandaşları korkuttu.
İlçede bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Bunun üzerine panik yaşayan vatandaş, daha sonra yılanın görüntüsünü telefonuyla kaydetti.
TEDİRGİN ETTİ
Yılan kayaların arasından giderek gözlerden kaybolurken söz konusu görüntü vatandaşları tedirgin etti.
SICAK HAVAYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTILAR
Öte yandan havaların ısındığını ifade eden vatandaşlar yılanların daha sık görüldüğün söyledi.
(İHA)