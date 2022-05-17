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Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 3 metre boyundaki yılan panik yarattı. Sıcak havalarla birlikte yılanların daha sık görüldüğü ifade edilirken yılanı görenler şaşkınlık yaşadı.

Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı

Türkiye'de yaz sıcakları birçok ilde kendini hissettirirken Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görülen yılan vatandaşları korkuttu.

İlçede bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Bunun üzerine panik yaşayan vatandaş, daha sonra yılanın görüntüsünü telefonuyla kaydetti.

Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı

TEDİRGİN ETTİ

Yılan kayaların arasından giderek gözlerden kaybolurken söz konusu görüntü vatandaşları tedirgin etti.

SICAK HAVAYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTILAR

Öte yandan havaların ısındığını ifade eden vatandaşlar yılanların daha sık görüldüğün söyledi. 

(İHA)

Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı Elazığ Alacakaya'ya yılan paniği! Görenler inanamadı: 3 metre uzunluğundaki yılan panik yarattı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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