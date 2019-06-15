Elazığ ASKF’de başkan Mustafa Gür oldu

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve mevcut başkan Mustafa Gür tekrar aynı göreve seçildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda 271 delege hazır bulundu. Çift listeyle gidilen genel kurulda başkan adayları Hamit Erulaş ve Mustafa Gür, tek tek kürsüye çıkıp delegelere projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kapalı zarf usulüne göre yapılan ve 271 delegenin kullandığı oylar sonunda 214 oy alan Mustafa Gür, bir kez daha Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanlığına seçildi. Hamit Erulaş 56 oyda kalırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Mustafa Gür,"Bizim Hamit kardeşimle dostluğumuz bakidir. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi teyit ediyorum. Takipçisi Hamit kardeşim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Mustafa Gür başkanlığındaki yönetim kurulunda, Necmi Pamuk, Bahaddin Erbasan, Osman Akarsu, Turgut Kılınç, Fırat Meydan, Aytaç Özcan, Cemil Döndü, Müfridat Şara, Ahmet Özden Özen, Mehmet Yaman, Feti Ahmet Deniz, Ferhat Ataş, Zehra Özkal, Faruk Sağlam, Engin Yıldırım, Abdulhaya Alan, Mehmet Zeki Sönmez, Zülfü Topuz ve Muhammet Başgün yer aldı.

Kaynak: İHA