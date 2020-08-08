Elazığ Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı!

Temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na hastanede yaptığı testin ardından koronavirüs teşhisi konuldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevresinde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları’nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları’nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Şahin Şerifoğulları evli ve üç çocuk babasıdır.

FAHRETTİN KOCA'DAN 7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüsü için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.