Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Elazığ ilimiz. Peki! Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar'nın biyografisi. Detaylar haberimizde.