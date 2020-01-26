Elazığ depremi için başlattığı kampanya çığ gibi büyüdü!

1995 doğumlu olan milli basketbolcu Cedi Osman başlattığı kampanya ile büyük bir rakama ulaştı. Elazığ depremi sonrasında bölgeye destek olmak amacıyla Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Cedi, karşılaşmada atılacak her üçlük için 200 dolar bağış yapacağını duyurdu. Cedi’nin kampanyasına takım arkadaşlarının yanı sıra spor camiasından birçok ünlü isimden destek geldi.

Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin desteği ile Osman, bugün saat 07:36’daki paylaşımında, kampanya kapsamında toplamda 385 bin lira toplandığını açıkladı.

Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’yle oynayacağı maç öncesi deplasman tribünü önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu. Taraftar dernekleri de 3 bin 806 battaniyeyi bölgeye gönderdi.

Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz! @cavs @chicagobulls @Kizilay — Cedi Osman (@cediosman) 25 Ocak 2020

CEDİ OSMAN KİMDİR?

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman 2.01 boyunda ve kısa forvet pozisyonunda yer alıyor. Dönem dönem şutör ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayan Cedi, 2015 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sıradan seçildi.

Doğum yeri Makedonya Ohri olan yıldız basketbolcu Türkiye’de ise uzun yıllar Anadolu Efes forması giydi.