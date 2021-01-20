Elazığ depremi merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? Elazığ depremi şiddeti internet mecrasında şu sıralar çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de depremin şiddetine, merkez üssüne ve daha fazla bilgiye haberimizde yer verdik.

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

2020 Elâzığ depremi, 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te gerçekleşti.

ELAZIĞ DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan deprem yaklaşık 22 saniye sürdü.

ELAZIĞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU? ELAZIĞ DEPREMİ ŞİDDETİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen deprem 6.8 şiddetinde meydana geldi.

ELAZIĞ DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN KAÇ TANE ARTÇI OLDU?

Depremin ardından büyüklükleri 1,8 ile 5,4 arasında değişen 1.140 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükteydi. Bu artçı şokların merkez üsleri Elâzığ’ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya’nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edilmiştir.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre Elâzığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. AFAD'ın son açıklamalarına göre toplamda 76 bina yıkılırken ilk tespitlere göre; 645 binada ağır, 409 binada ise hafif ve orta hasar tespit edildiği, 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğu bildirildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4, 3 kişinin isimleri bilinmiyor), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4, 3 kişinin isimleri bilinmiyor), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

1) Necdet Gürsu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2) Ramazan Ertaş(Elazığ)

3) Necmettin İnce(Elazığ)

4) Salih İnce(Elazığ)

5) D. Rabia Gökdemir(Elazığ)

6) Ünal Kalay(Elazığ)

7) Gülçin Kalay(Elazığ)

8) Yaşar Güçlü(Elazığ)

9) Fatma Yıldız(31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

10) Doruk Abbas Yıldız(2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

11) Selami Dağ(Elazığ)

12) Hanife Yıldırım(Elazığ)

13) Ayşe Civelek(Elazığ)

14) Salih Civelek(Elazığ)

15) M. Can Dişli(12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

16) Pınar Dişli(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

17) Turan Suçlu(Elazığ)

18) Mehmet Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

19) Ayşe Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

20) Halime Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

21) M. Ali Aslan(12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22) Rüya Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

23) Müzeyyen Ayken(Elazığ)

24) Zehra Ayken(Elazığ)

25) Enes Sertdemir(Elazığ)

26) Berna Sertdemir(Elazığ)

27) Sakine Düşmez(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

28) Onur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

29) Hüseyin Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

30) Senanur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

31) Aslan Cenkiz(Elazığ)

32) Tansel Elidar(Elazığ)

33) Ö. Asaf Elidar(Elazığ)

34) Sevim Canbaz(50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

35) Nermin Cenkiz(Elazığ)

36) Türkan Kaplan(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Ramazan Canpolat(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA BAŞINA SAÇ PARÇASI DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Güven Kartal(38)