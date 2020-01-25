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  3. Elazığ depreminde 2 kadın ve 1 çocuk enkazdan sağ kurtarıldı

Elazığ depreminde 2 kadın ve 1 çocuk enkazdan sağ kurtarıldı

Elazığ depreminin ardından tüm Türkiye deprem gelişmelerini takip ederken arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi. 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

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25 Ocak 2020 Cumartesi 08:52

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