Elazığ depreminde 2 kadın ve 1 çocuk enkazdan sağ kurtarıldı
Elazığ depreminin ardından tüm Türkiye deprem gelişmelerini takip ederken arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi. 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 08:52
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