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  3. Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!

Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir babanın çocuğuna siper olma görüntüsü yürekleri dağladı. Ne kadar uğraşsa da çocuğunu kurtaramayan baba, oğluyla göçüğün altında kaldı.

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25 Ocak 2020 Cumartesi 08:57

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