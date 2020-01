6.8 şiddetinde deprem tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ'da yaşananlar an be an şu şekilde:

07:48: AFAD tarafından hayatını kaybedenlerin sayısı 20'y,e yaralı sayısı 2015'e yükseldi.

07.10: Yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

06.38: AFAD, Elazığ depreminin ardından son bilançoyu paylaştı. Buna göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 922 kişi de yaralandı.

06.28: Bölgede 6,8'lik depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı meydana geldi.

05. 29: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.

04. 30: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı. Toplam artçı sayısı ise 147

04. 36: Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenebilirler.

03.57: Saat 03:57'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

03.48: AFAD, Elazığ Sivrice'nin 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını duyurdu.

03.35: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da durumu ağır veya kritik bir yaralımız yok

02.50: AFAD: Elazığ'da 13, Malatya'da 4 ve Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye başvuran yaralıların sayısı ise 651



01.40: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.

01.34: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.

01.19: Süleyman Soylu: Elazığ'da 10 Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazda kalan 30 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaş yaralanarak hastanelere getirildi.

01.13: İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

01.03: Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Bizzat depremin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bölgeye intikal ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. Temennimiz enkaz altından canlı çıkmaları.

01.01: Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var.

00.57: Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.

00.52: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.

00.41: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir.

00.39: AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.

00. 25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

00.16: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.

00.06: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

23.59: Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.

23.54 : Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz."

23.46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor.

23.45: AFAD 23.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

23.40: Kemal Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için.

23.38: Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik.

23.28: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.

23.27: AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

23.21: Elazığ Valisi Kaldırım: Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

23.20: Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok.

23.18: AFAD: Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

23.16 : Kandilli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli yaptığı açıklamada 40 km'lik hattın kırıldığını ve artçıların 1 hafta sürebileceğini açıkladı.

23.10: Malatya Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti

23.02: Elazığ Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti 140 yaralı var

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

AFAD, 21.08'de 5.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem; Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Bitlis, Adıyaman ve Samsun'da hissedildi.