Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri depremdir. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin acısı her yıl dönümlerinde yüreklerimizi acıtmaya devam ediyor. Türkiye ve dünya açısından felaketlerin yaşandığı bir yıl olan 2020'nin Ocak ayında bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleştik. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen deprem dayanılmaz acıları beraberinde getirdi. Vatandaşlarımız hayatlarına kaybederken mal kaybı da yaşandı, çok sayıda bina hasar aldı. Peki Elazığ depreminde kaç bina çöktü? Kaç bina hasar gördü? İşte yıkılan bina sayısı...

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Elazığ depremi olarak kamuoyunda zikredilen deprem 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de Sivrice ilçesinde Çevrimtaş köyü civarında yerin 8,05 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem Elazığ, dışında Malatya'da büyük hasara neden oldu. Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

Acı görüntülerin yaşandığı depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1607 kişi ise yaralandı.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

AFAD'ın depreme ilişkin yaptığı açıklamada Elazığ'da toplamda 76 bina yıkıldı,

KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?

Elazığ'da meydana gelen depremde toplam 645 binada ağır, 409 binada ise hafif ve orta hasar meydana geldi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

1) Necdet Gürsu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2) Ramazan Ertaş(Elazığ)

3) Necmettin İnce(Elazığ)

4) Salih İnce(Elazığ)

5) D. Rabia Gökdemir(Elazığ)

6) Ünal Kalay(Elazığ)

7) Gülçin Kalay(Elazığ)

8) Yaşar Güçlü(Elazığ)

9) Fatma Yıldız(31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

10) Doruk Abbas Yıldız(2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

11) Selami Dağ(Elazığ)

12) Hanife Yıldırım(Elazığ)

13) Ayşe Civelek(Elazığ)

14) Salih Civelek(Elazığ)

15) M. Can Dişli(12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

16) Pınar Dişli(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

17) Turan Suçlu(Elazığ)

18) Mehmet Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

19) Ayşe Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

20) Halime Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

21) M. Ali Aslan(12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22) Rüya Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

23) Müzeyyen Ayken(Elazığ)

24) Zehra Ayken(Elazığ)

25) Enes Sertdemir(Elazığ)

26) Berna Sertdemir(Elazığ)

27) Sakine Düşmez(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

28) Onur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

29) Hüseyin Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

30) Senanur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

31) Aslan Cenkiz(Elazığ)

32) Tansel Elidar(Elazığ)

33) Ö. Asaf Elidar(Elazığ)

34) Sevim Canbaz(50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

35) Nermin Cenkiz(Elazığ)

36) Türkan Kaplan(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Ramazan Canpolat(Elazığ)

DEPREM SIRASINDA BAŞINA SAÇ PARÇASI DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN

1) Güven Kartal(38)

ELAZIĞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Elazığ ve Malatya'da yıkıcı etkiye neden olan deprem 22 saniye sürdü, 6,8 şiddetinde meydana geldi.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN KAÇ ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ?

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin de aralarında bulunduğu 1 aylık süreçte toplam 3 bin 80 deprem meydana geldi. Özellikle bu artçılardan 26 tanesi 4.0 üzerinde meydana geldi.