24 Ocak tarihinde yerel saatle 20.55'te Elâzığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Sivrice'de gerçekleşen sarsıcı deprem i yaklaşık 22 saniye kadar sürdü. Peki bu büyük hasarlı Elazığ depreminde kaç kişi öldü 2020? Elazığ depreminde ölenlerin sayısı. Merak edilen detayları haberimizde derledik...

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ 2020?

2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremin yıkıcı etkisi çok büyüktü. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite işbirliği ile Deprem Ön Hasar Tahmin ve Kayıp Sistemince hazırlanan (AFADRED) yazılımı ile depremin şiddeti IX (9) olarak hesaplandı. Depremin ardından AFAD'ın verilere göre ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasına göre,38'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken,1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

NTV canlı yayınına katılan Elâzığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kent genelinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Malatya Valisi Aydın Baruş da "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız öldü. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi. Vali Baruş, ilerleyen saatlerdeki açıklamasında Malatya'daki ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Gece saatlerinde Anadolu Ajansı ve AFAD tarafından yapılan açıklamada Elâzığ'da 8 ölü ve 12 yaralı, Malatya'da 6 ölü ve 45 yaralı bulunduğu ifade edildi.

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DEPREMİN SONUÇLARI

Depremin ardından AFAD ve ilgili akademisyenlerce yapılan çalışmanın bitiminde ise deprem ile ilgili ulaştıkları sonuçlar şu şekilde sıralanmıştır:

Yapılan bu çalışmayla aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş olup karar vericilerin, akademisyenlerin ve afet sektöründe yer alan paydaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

a) AFAD tarafından ülke genelinde işletilen 1100 adet deprem gözlem istasyonu verilerine ve Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi değerlendirmelerine göre; 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:55:11’de 38.3593 enlem ve 39.0630 boylamında (Elazığ ili Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünün 800 m. kuzeyi), 8.06 km. derinliğinde, 6.8 moment magnitüd büyüklüğünde etkin süresi 20.3 saniye olan bir deprem meydana gelmiştir.

b) 26 adet artçı deprem ve ana şokun odak mekanizması çözümleri ve moment tensör değerleri; bölgedeki depremlerin çoğunlukla sol yönlü doğrultu atımlı fay mekanizmasına bağlı geliştiğini göstermiştir.

c) Meydana gelen depremin kırılma mekanizması incelendiğinde; yaklaşık 5 sn. arayla önce Sivrice Alt Segmentinin sonra da Doğanyol Alt Segmentinin kırıldığı tahmin edilmektedir. Depreme neden olan toplam fay uzunluğunun 40 km. civarında olabileceği saptanmıştır.

d) AFAD-Red hasar ve can kaybı tahmin sisteminin hesaplamalarıyla depremin düzeltilmiş Marcelli şiddet (MMI) cetveline göre depremin merkez üssünde şiddeti IX (Şiddetli) olarak bulunmuştur.

e) Depremin yaratmış olduğu etki incelendiğinde; merkez üssüne 770 km. bir alan içinde AFAD tarafından işletilen ivme ölçüm istasyonlarından 235 adedinde depreme ait ivme kayıtları elde edilmiştir. Bu kayıtlarda maksimum ivme değerinin Sivrice istasyonunda Doğu-Batı yönünde 292.77 gal, sonraki en büyük ivme değerinin de Pütürge istasyonunda yine doğu-batı yönünde 239.24 gal ile elde edildiği hesaplanmıştır.

f) Deprem bölgesindeki hasar verileri ve depremde kaydedilen ivme değerleri değerlendirildiğinde, binalarda meydana gelen hasarın seviyesinin beklenenden daha fazla olduğu, ağır hasar gören ya da yıkılan yapıların deprem tehlikesi tam olarak dikkate alınmadan inşa edildikleri düşünülmektedir.

g) Yerinde yapılmış olan Jeofizik ölçüm sonuçlarına göre, zemin yapılarının özellikle derinlik kesitleri incelendiğinde, bölgenin tahmini zemin değerlerinden daha sağlam olduğu görülmektedir. Bu durum, ölçülen ivmelerin, tahmini değerlerin altında kalmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Etkili Sürenin uzun olmayışı, dalga formlarında tekrarlı yüklerin gözlenmeyişi ve zemin yapılarının zayıf olmaması hasarın boyutunu azaltıcı etkenler olduğu söylenebilir.

h) Yapılan Coulomb stres çözümü analizleri sonucunda sivrice depreminin kısa bir zaman aralığında bölgesindeki diğer fay segmentlerini tetikleyip herhangi bir depreme neden olacağı beklenmemektedir.

i) İnterferometri analizi sonucuna göre tahmini yırtılma ana fay hattı üzerinde derinlerde yaklaşık 30 km. lik bir hatta gelişmektedir.

j) TUSAGA-Aktif istasyonlarından sadece deprem dış merkezine en yakın (yaklaşık 35 km) istasyon olan Elazığ’da yaklaşık 3 cm. güneybatı yönünde kalıcı yerdeğiştirmeler gözlenmiştir. Depremin dış merkezine en yakın ikinci nokta (61 km) olan Ergani istasyonundaki yerdeğiştirmeler ise 2 cm. nin altındadır.

k) GNSS verileri hesaplandığında; depremin meydana geldiği segment üzerinde biriken atım, geometrik özellikleri (yaklaşık 40 km. uzunluk, 8 km. derinlik) ve makaslama modülü (yaklaşık 30 GPa) kullanılarak moment ve buna bağlı olarak moment büyüklüğü hesaplandığında, depremin büyüklüğü Mw 6.8 olarak bulunmaktadır. Sivrice depreminde meydana gelen kırığın uzunluğu 40 km yerine 30 km. alınsa dahi, depremin büyüklüğü Mw 6.7 çıkmaktadır.