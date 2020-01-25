  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!

Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ ve çevre illerde 100'den fazla binanın yıkıldığını ve yaralıların olduğunu açıklandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar verildi!FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar verildi!

Ünlü spiker canlı yayında gaz kaçırdı!Ünlü spiker canlı yayında gaz kaçırdı!

 

25 Ocak 2020 Cumartesi 09:22

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!
Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!
Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!
Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!
Elazığ depreminde 2 kadın ve 1 çocuk enkazdan sağ kurtarıldı
Elazığ depreminde 2 kadın ve 1 çocuk enkazdan sağ kurtarıldı
Elazığ depremiyle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy dikkat çeken açıklama
Elazığ depremiyle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy dikkat çeken açıklama
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Büyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Büyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Hadise'nin mayosuyla yaptığı kalça dansı hayranlarını mest etti!
Hadise'nin mayosuyla yaptığı kalça dansı hayranlarını mest etti!
Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bayburt -15'i gördü! Köylüler ne yapacaklarını şaşırdı
Bayburt -15'i gördü! Köylüler ne yapacaklarını şaşırdı