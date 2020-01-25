Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ ve çevre illerde 100'den fazla binanın yıkıldığını ve yaralıların olduğunu açıklandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.