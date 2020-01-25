Elazığ depremiyle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy dikkat çeken açıklama

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada ''Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır'' dedi.