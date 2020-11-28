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Elazığ Karakoçan FK - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Elazığ Karakoçan FK ve Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi canlı izleme linkini ve tüm detaylarını haberimizde verdik.

Elazığ Karakoçan FK - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. Grupta oynanacak Elazığ Karakoçan FK ve Isparta 32 Spor maçı, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı yayın linkini ve detaylarını haberimizde verdik.

Bu ligde Isparta 32 Spor toplamda 4 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Elazığ Karakoçan ise ligde son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Elazığ Karakoçan, 12 puanla 12. sırada bulunurken, Isparta 32 Spor, 14 puanla 7. sırada bulunuyor. 

Mücadele saat 13.00'de Elazığ Doğu Kent Stadı'nda başlayacak. Tolga Tugay İnan'ın yöneteceği mücadele, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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