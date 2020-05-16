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Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi.Elazığ'ı Keban ilçesine bağlayan kara yolu, Çalık köyü Soğanlı mevkisinde dağdan kayaların kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.Heyelan riskinin devam etmesi üzerine, araçlarıyla seyredenlerin can güvenliği...

Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi.

Elazığ'ı Keban ilçesine bağlayan kara yolu, Çalık köyü Soğanlı mevkisinde dağdan kayaların kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Heyelan riskinin devam etmesi üzerine, araçlarıyla seyredenlerin can güvenliği için Keban İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından 3 saat boyunca bölgede araç geçişine izin verilmedi.

Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi

Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi

Elazığ-Keban kara yolunda heyelan meydana geldi

Kaynak: AA

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