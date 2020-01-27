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  3. Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremde parklarda bulunan vatandaşların yaşadığı panik anı görüntülendi. Yaşanan depremin şiddetinden bölgedeki aydınlatma ışıklarının çoğunun söndüğü görüldü.

Kaynak: İHA



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