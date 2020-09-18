Elazığ Sivrice'de 3.1 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:43'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:43'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5,7 km derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.