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Elazığ Sivrice'de 3.1 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21:43'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de 3.1 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:43'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 5,7 km derinliğinde gerçekleşti.

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SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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