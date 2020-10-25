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Elazığ Sivrice'de 3.4 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:33'te Elazığ Sivrice'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de 3.4 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:33'te Elazığ Sivrice'de 3.4 büyüklüğündedeprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yerin 4.4 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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